Adani punge Allegri: “De Bruyne? In un contesto che funziona e diverte, lui segna e fa segnare!”
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Lele Adani esalta De Bruyne dopo la doppietta alla Turchia.
Al termine di Belgio-Turchia, gara di Nations League terminata 3-0 con una doppietta di Kevin De Bruyne, l’opinionista Rai Lele Adani ha commentato la grande prestazione del centrocampista del Napoli. Il belga è stato ancora una volta protagonista con la sua Nazionale, trascinando i Diavoli Rossi con due reti.
De Bruyne protagonista con il Belgio, Adani: “Fa calcio da tutta la vita”
Adani si è soffermato in particolare sulla capacità di De Bruyne di esaltarsi quando viene inserito in un sistema capace di valorizzarne le caratteristiche. “De Bruyne nuova giovinezza? Quando sai giocare a calcio e ti diverti… soffermiamoci su questo perché così tutto si incastra. De Bruyne fa calcio da tutta la vita, in un contesto che funziona segna e fa segnare, poi corre perché si procura tutto. Incredibile davvero”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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