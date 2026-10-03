Infortuni e calendario, Del Genio: “Stanno distruggendo il calcio per il dio denaro”

Del Genio attacca il calcio moderno per l’eccessivo numero di partite e punta il dito contro i presidenti dei club.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, si è soffermato sul tema degli infortuni e sul calendario sempre più fitto imposto ai calciatori: “Infortuni per giocatori troppo sfruttati? Ormai non è un’opinione nostra ma un dato di fatto ed è stato spiegato anche scientificamente che è cresciuto il rischio infortuni con il numero di partite e lo stress di viaggi e partite. Tutto ovviamente per il dio denaro stanno distruggendo il calcio!”.

Calendario e Nazionali, Del Genio: “I presidenti delle società sono i veri colpevoli”

Del Genio ha poi individuato nei presidenti dei club una parte importante delle responsabilità, sostenendo che sarebbe troppo semplice limitare le critiche ai vertici di UEFA e FIFA. “Ci sono i colpevoli. Ma è troppo facile prendersela solo con i dirigenti di Uefa e Fifa, ma i presidenti delle società sono i veri colpevoli perché non si mettono insieme e non dicono ai giocatori più forti che danno loro quei soldi ma in nazionale possono andare solo col loro consenso. Firmano o no? Ve lo dico io: firmano”.