De Bruyne, sentite Alderweireld: “E’ di nuovo al top! Segna gol pazzeschi ed è ovunque…”
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Toby Alderweireld, ex calciatore belga, è intervenuto ai microfoni di HLN Sport commentanto il rendimento di De Bruyne contro la Turchia. Il centrocampista del Napoli si è reso protagonista di una prestazione straordinaria, coronata da una doppietta che ha steso la formazione allenata da Vincenzo Montella. Ecco le sue parole:
“La sua partita migliore degli ultimi anni. Il modo in cui segna quel secondo gol è semplicemente pazzesco. Lo vedi di nuovo sprintare e chiedere la palla ovunque. Penso che quell’infortunio dell’anno scorso sia ormai lontano nella sua mente e possa giocare liberamente di nuovo. Allora vedi riemergere il suo livello migliore.”
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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