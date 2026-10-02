Italia, Mancini felice: “Abbiamo provato sempre a giocare anche nelle difficoltà!”
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Mancini soddisfatto dopo l’1-1 contro la Francia: il ct elogia lo spirito di squadra e i progressi dell’Italia.
Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match di Nations League pareggiato 1-1 contro la Francia.
Bella prestazione.
"Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma siamo stati bravi a concedere poco. Abbiamo fatto delle cose ottime".
Bravi anche a riproporvi in avanti.
"Abbiamo difeso e attaccato da squadra, serata molto positiva".
Risposta importante.
"Volevo che fosse un passo in avanti nel nostro percorso e così è stato".
Cosa le è piaciuto di più?
"Che hanno tentato di giocare, nonostante non fosse semplice. Abbiamo anche sofferto, ma siamo andati per far gol e questo è tutto molto buono".
Tutte e due avete provato a vincere fino alla fine.
"Questo è il calcio".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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