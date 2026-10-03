Juventus-Conte, Carnevali: “Mai pensato di farlo subentrare a Spalletti”

Carnevali conferma la fiducia della Juventus in Spalletti e chiarisce la posizione su Conte.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sugli obiettivi europei dei bianconeri e sul futuro della panchina. Il dirigente ha ribadito la fiducia nei confronti di Luciano Spalletti, escludendo che il club abbia preso in considerazione l'ipotesi di affidare la squadra ad Antonio Conte.

Juventus, Carnevali: “Vogliamo vincere l'Europa League. Conte mai preso in considerazione”

L'Europa League rappresenta un obiettivo concreto per la Juventus, nonostante le difficoltà legate al calendario: “A inizio stagione Spalletti ripeteva che gli mancava la Champions e lo capivo. Ma adesso non lo dice più. È concentrato sul campo e sui progressi della squadra. L’Europa League è difficile, perché giocare il giovedì complica un po’ le cose, ma la Juve vuole vincere quel trofeo. Così come gli altri. Siamo ambiziosi. E umili: l’umiltà è un’arma fondamentale”. Carnevali ha quindi sottolineato il clima positivo all'interno del gruppo e la propria vicinanza alla squadra: “Io sono sempre in contatto con la squadra, vado in trasferta con i giocatori, parlo con loro. L’ambiente è molto buono, tutti remano nella stessa direzione. E sono consapevoli di cosa significhi indossare quella maglia bellissima. Ecco perché sono fiducioso”.

Infine, il dirigente ha affrontato il tema Conte, il cui nome potrebbe tornare d'attualità in caso di risultati negativi: “Antonio è un amico, ci conosciamo da tanti anni e le sue qualità non sono in discussione. Ma non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di farlo subentrare a Spalletti. Ovviamente sono consapevole del rapporto strettissimo che lega Conte ai tifosi della Juve, ma questo è un altro discorso”.