Conte apre al ritorno alla Juve, Di Benedetto: “Spalletti ora è sotto pressione”

Antonio Conte sogna il ritorno alla Juventus: Di Benedetto analizza le conseguenze per Spalletti.

Antonio Conte torna a parlare del suo legame con la Juventus e non nasconde il desiderio di sedersi nuovamente sulla panchina bianconera. L'ex allenatore del Napoli ha infatti dichiarato: “Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus”. Parole che, secondo Lorenzo Di Benedetto, intervenuto su Tuttomercatoweb.com, rappresentano un segnale importante anche per il futuro della società torinese: “Ha espresso quello che a tutti gli effetti è un suo desiderio: tornare alla Juve per chiudere un cerchio aperto una vita fa. I 'tradimenti' relativi alle esperienze all'Inter prima e al Napoli poi verrebbero messi immediatamente da parte dai tifosi bianconeri che ormai da mesi, visto come stanno andando le cose, non aspettano altro che la società e Antonio Conte riescano a mettersi d'accordo per ricominciare a correre insieme dopo più di dodici anni”.

Di Benedetto: “Conte non ha parlato a caso, le sue parole aumentano la pressione su Spalletti”

Il giornalista ha poi analizzato il tempismo delle dichiarazioni di Conte, sottolineando come possano incidere sulla posizione di Luciano Spalletti, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla dirigenza juventina: “Il fatto che Conte abbia parlato adesso, a stagione in corso, e senza peli sulla lingua non è un qualcosa nato a caso, ne siamo certi. Spalletti è stato confermato a più riprese da Carnevali, sia di fronte alla squadra, nello spogliatoio, che davanti alle telecamere, ma come tutti sappiamo la posizione di un tecnico non è mai salda al 100% e queste dichiarazioni dello stesso Antonio Conte peseranno molto e aumenteranno la pressione sull'allenatore toscano e su tutta la Juventus. Tutto è in mano a Luciano Spalletti: se la sua Juventus inizierà a viaggiare come si deve l'ombra di Conte resterà tale ma in caso contrario nessuno può avere più dubbi”.