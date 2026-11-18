Nuovo stadio, Fassone: “Il Napoli può raddoppiare i ricavi! Ecco perché è fondamentale"

Marco Fassone analizza il caso De Bruyne, le difficoltà del Napoli e l'importanza dello stadio.

Marco Fassone, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", soffermandosi sulle difficoltà della squadra azzurra e sul rendimento di Kevin De Bruyne, apparso decisamente diverso con la maglia del Belgio rispetto alle prestazioni offerte nel club. Fassone ha ipotizzato che dietro questa differenza possano esserci anche problematiche interne, senza escludere incomprensioni con l'allenatore o con la società. L'ex dirigente ha inoltre evidenziato l'importanza di uno stadio moderno per aumentare i ricavi e la competitività del Napoli: “Fuori dall'Italia gli stadi sono di proprietà o al massimo in gestione ai club e hanno caratteristiche diverse dai nostri che sono quasi tutti obsoleti. Avere uno stadio nuovo a disposizione almeno nella gestione permette di incrementare i ricavi e nel caso del Napoli si può addirittura raddoppiare il ricavo e questo significa maggiore competitività, anche in campo europeo”.

Fassone: “Il Napoli deve costruire un nuovo progetto”

L'ex dirigente azzurro ha quindi approfondito il caso De Bruyne, collegando il rendimento del belga alle difficoltà complessive della squadra: “De Bruyne? Lo vediamo giocare in Nazionale in un modo e sembra sano e integro, a Napoli invece è su un tono diverso. Quando i giocatori hanno rendimenti così alterni tra Nazionale e club è probabile che ci siano cose interne, magari un disagio o delle incomprensioni con tecnico o società, ma un giocatore di quel livello non sta garantendo al Napoli ciò che il Napoli si aspetta ed ha un costo significativo. Sicuramente quindi il club sta facendo le sue valutazioni e agirà per il meglio. Quando ci sono stagioni come quelle del Napoli in cui la squadra non si esprime come dovrebbe, c'è qualcosa di più grande del semplice infortunio che sicuramente influenza. Ma c'è qualcosa di più e credo che il presidente stia facendo riflessioni dal punto di vista societario. E quindi costruire un progetto di ripartenza che non sia un retaggio della politica utilizzata da Conte. Gli ibridi funzionano sempre poco e c'è bisogno di costruire il Napoli del rilancio. Abate l'ho conosciuto nella fase finale della sua carriera. È un ragazzo molto intelligente e ho sempre pensato che avrebbe potuto fare bene da dirigente o da allenatore. Mi piace molto come allenatore, mi piacciono le sue idee”.