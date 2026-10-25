Berti svela: "Ero praticamente del Napoli, ma puntai i piedi. Volevo andare all’Inter”

La Fiorentina aveva già raggiunto un accordo con il Napoli di Ferlaino, ma Nicola Berti si oppose perché voleva vestire la maglia dell’Inter.

Nell’estate del 1988, il Napoli di Corrado Ferlaino era a un passo dall’ingaggiare Nicola Berti, ma la trattativa non andò a buon fine per volontà dello stesso centrocampista. A ricostruire quei momenti è l’ex giocatore dell’Inter, oggi grande tifoso nerazzurro, nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. L’accordo tra la Fiorentina e il club partenopeo era già stato raggiunto, ma il desiderio del calciatore di trasferirsi a Milano cambiò il destino dell’operazione: “Prima di andare in nerazzurro sono stato vicinissimo al Napoli. Era praticamente fatta, la Fiorentina aveva già l'accordo con Ferlaino, ma io puntai i piedi”, ha raccontato Berti, svelando un retroscena di mercato che avrebbe potuto portarlo a vestire la maglia azzurra.

La scelta dell’Inter: “Decisi di aspettare la chiamata”

Nonostante l'intesa tra Fiorentina e Napoli, Berti aveva le idee chiare sul proprio futuro. La sua priorità era l'Inter, anche se la squadra milanese stava attraversando una fase di costruzione. Il centrocampista preferì quindi aspettare l'occasione di approdare in nerazzurro, senza lasciarsi convincere dalla possibilità di trasferirsi in azzurro: “L’Inter era una squadra in costruzione e io decisi di aspettare la chiamata”. Una scelta che indirizzò la sua carriera verso Milano, lasciando il Napoli a un passo da un acquisto che sembrava ormai vicino alla conclusione.