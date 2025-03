Bestemmie Lautaro, De Canio ricorda: "Io squalificato per due giornate per un vaffa a Cavani"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, l'ex allenatore di Napoli e Lecce tra le altre, Gigi De Canio ha commentato il caso Lautaro, ricordando un aneddoto: "Vi ricordate la famosa partita Napoli-Lecce 1-0 col di Cavani?

Andiamo nello spogliatoio, mentre sto nel sottopassaggio passa Cavani e lo mando a quel paese con una parola un po' più volgare ma non l'ha sentito nessuno. Dietro c'avevo uno di questi della procura, l'ha scritto e ho preso due giornate di squalifica. Il vaffa l'ho detto detto in silenzio tra me e me mentre camminavamo".