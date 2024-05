Biasin: "A Conte non resta che il Napoli. ADL unico a non temere i suoi effetti collaterali"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Antonio Conte.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche del futuro di Antonio Conte: "Conte è senza spasimanti. Avevamo immaginato un abboccamento col Milan che, però, viene costantemente smentito dai diretti interessati. Idem per la Juve. E allora all’ex Ct – a meno di improbabili cambi di prospettiva - non resta che il Napoli. De Laurentiis è realmente interessato ed è anche l’unico che non teme gli “effetti collaterali” che l’ex ct porta con sé.

Quanto è bravo il tecnico Antonio Conte? Tantissimo, chi lo prende ha buone chance di lottare per lo scudetto. E allora perché non c’è la fila per accaparrarselo? Perché tanti dirigenti temono l’extra campo, i costi eccessivi, le sfuriate, gli “ho vinto io, avete perso voi” che troppe volte hanno caratterizzato le sue esperienze in panchina".