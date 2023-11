Biasin: “Mazzarri dovrà essere bravo psicologo. Napoli-Inter ultima chiamata per lo scudetto”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter farà la stessa stagione del Napoli dell’anno scorso? Non credo sia così facile, riuscirci significherebbe praticamente vincere tutte le partite. Non credo che in questo momento ci sia una squadra capace di fare questo ragionamento. Ha iniziato benissimo, ma attenzione alla ripresa ci sono le sfide importanti con Juve e Napoli. La sfida del Maradona farà capire al Napoli se quest’anno potrà ancora ragionare sulla difesa del titolo o dovrà pensare a qualcos’altro. Bisogna capire se Mazzarri riesce a portare un’idea di calcio che sia più vicina a quella del Napoli del passato rispetto a quello che ha fatto Garcia.

Dal punto di vista teorico non ci vuole molto, perché i giocatori sono quelli. Però non è semplice arrivare in un ambiente un po’ disturbato mediaticamente e riuscire a mettere ordine. Deve essere prima ancora che bravo allenatore, bravo psicologo, vediamo se è capace”.