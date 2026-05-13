Biasin: "Questa volta dovrà essere Conte ad andare incontro ad ADL sulle scelte di mercato"
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Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb
Il Napoli è inciampato con il Bologna e, no, non si fa. Ma la strada per la Champions è solidissima e passa dai 3 punti di Pisa, non proprio un’impresa impossibile. Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, che scrive così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Poi toccherà capire cosa sarà del rapporto Conte-DeLa.
La sensazione è che il mister sia disposto a restare fino alla naturale scadenza del contratto e che il patron sia disponibilissimo a continuare il rapporto, nonostante una stagione non all’altezza dello status raggiunto dal club. Il tutto però a una condizione: un mercato meno frenetico e più… aziendalista. Baci e abbracci? Possibile, ma questa volta toccherà al tecnico andare incontro al suo patron. Altrimenti… Occhio a Sarri".
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