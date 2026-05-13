Podcast Di Marzio sulle strategie della Roma: da Dybala al futuro incerto di Pellegrini

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Questo l'estratto del pensiero di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio"

Questo l'estratto del pensiero di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, in merito alle ultime novità provenienti da casa Roma: "La Roma si muove, anche senza avere ancora un nuovo direttore sportivo. Massara sta infatti lavorando sulle trattative di rinnovo dei giocatori giallorossi, perché Gasperini negli ultimi giorni si è impegnato con i giocatori in scadenza promettendo loro che si sarebbero aperti i dialoghi e i tavoli di trattativa per rinnovare i loro contratti".

Il futuro di Dybala, El Shaarawy, Celik e Pellegrini

"Quindi Gasperini è sceso in campo perché vuole comunque mantenere l'ossatura - continua Di Marzio -, vuole mantenere anche all'interno dello spogliatoio la forza dei giocatori che rappresentano comunque la Roma. Ecco perché ieri la gente di Dybala era a Roma, ecco perché si sta lavorando anche per rinnovare il contratto di Pellegrini, ecco perché anche El Shaarawy e Celik sono due giocatori che sembravano lontanissimi e adesso sono ancora lì pronti per eventualmente trattare e rinnovare il contratto".

C'è un portiere che può salutare Roma

"Ci sono quindi queste opportunità che la Roma vorrebbe cercare di risolvere anche prima della prossima partita in casa e permettere a eventualmente quelli che non troveranno un'intesa economica di salutare comunque l'Olimpico nella maniera migliore. Nel frattempo su Gollini - giocatore che inizialmente Gasperini non avrebbe voluto nel suo gruppo salvo poi dopo i primi allenamenti spingere perché rimanesse - è tornato di nuovo il Besiktas nei giorni scorsi in maniera anche abbastanza forte. Quindi non escludo che alla fine invece possa essere lui a lasciare la Roma nelle prossime settimane per fare questa esperienza in Turchia".