Futuro Conte, Ordine: “Dalle sue parole trapela la volontà di restare”

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Il giornalista Franco Ordine, da sempre attento alle vicende del Milan, è intervenuto alla trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero

Il giornalista Franco Ordine, da sempre attento alle vicende del Milan, è intervenuto alla trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero per analizzare il momento del Napoli e le prospettive stagionali, soffermandosi sia sulla corsa Champions sia sulla posizione di Antonio Conte.

Napoli, Champions e il futuro di Conte

“Il voto al Napoli non può e non deve prescindere dalla Champions e obiettivamente anche dagli infortuni, poi sulle responsabilità c’è da vedere. Conte parla di equilibrio ma bisogna capire il piano per la prossima stagione; quando le parti si incontreranno, e dico, se il Napoli deve fare ridimensionamenti del monte stipendi è un conto, poi se invece ci saranno altre scelte impegnative è un altro conto. Corsa Champions? Il calendario del Napoli ci dice che la squadra può chiudere agevolmente con il Pisa, anche perché affrontare l’Udinese all’ultima non è semplice. Nella corsa Champions ci potremmo trovare con 3-4 squadre a pari merito a fine stagione. Conte? Ha avuto un colpo di coda con la vittoria della Supercoppa, ha dato il meglio con gli infortunati ma possiamo dire che non è stata la stagione di una squadra di Conte. Per me non è un caso che, tornando con giocatori che lo hanno costretto ad alzare il baricentro, il Napoli abbia perso equilibrio. Dalle parole di Conte trapela la volontà di restare”.

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