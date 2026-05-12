Napoli-Bologna, Marolda: “Conte da 4! Lettura sbagliata della gara e anche dei cambi”

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Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, per analizzare la sconfitta del Napoli

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, per analizzare la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Nel suo intervento, Marolda ha evidenziato le difficoltà mostrate dagli azzurri soprattutto nella gestione della partita: “Il Napoli è venuto a mancare spesso all’inizio. Credo che questo Napoli abbia già dato tutto quello che poteva dare, sia dal punto di vista atletico che dell’impegno. La squadra è andata sulla sua strada, ma doveva trovare delle soluzioni contro un avversario con più giocatori a centrocampo. Per me Ngonge è stato il peggiore in campo, non ricordo una giocata positiva. Anche Di Lorenzo ha commesso tanti errori, sia sui gol sia nei passaggi, e non mi è piaciuto affatto, anche se aveva l’attenuante dei cento giorni di assenza per infortunio. Buongiorno e Rrahmani non mi sono piaciuti molto, ma non hanno commesso errori grossolani. Politano merita un 5.5 di stima perché continua a sacrificarsi facendo quasi il terzino: è encomiabile e paga inevitabilmente questa usura”.

Dubbi sul progetto e sul futuro di Conte

Nel corso dell’intervento, Marolda ha espresso anche forti perplessità sull’operato di Antonio Conte e sul futuro del progetto tecnico del Napoli: “Per me Conte era quasi da 4. Ha avuto una lettura sbagliata della partita e anche dei cambi. Credo che il progetto di questo Napoli non abbia futuro. Se Conte dovesse restare, bisognerebbe avviare un nuovo progetto, ma non puoi farlo con un solo anno di contratto davanti. Inoltre, non ho mai sentito Conte dire chiaramente: ‘Io resto a Napoli’”.