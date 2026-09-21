Biazzo: “De Bruyne non è abituato a giocare così basso. Hojlund va aiutato…”

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Biazzo analizza il Napoli di Firenze: focus su De Bruyne, Vergara, Hojlund e la crescita di Favasuli.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione "A tempo scaduto", ha analizzato l'atteggiamento del Napoli a Firenze: “Con un tipo di atteggiamento come quello che ha assunto il Napoli a Firenze giocano male tutti. Cioè, è difficile trovare il calciatore che fa la grande partita da solo. Finisce che giocano male tutti perché non si ritrovano, qualcuno va fuori ruolo. Allora anche De Bruyne, per esempio, in un blocco basso del genere, non è abituato a giocare in questa maniera. È abituato a giocare molto più in avanti, a essere l'ispiratore e ad avere il dominio del gioco. E io mi permetto di dire, pur non essendo un tecnico, che non è incompatibile con Vergara. Vergara è qualità aggiunta”.

“Hojlund va aiutato. Favasuli unica nota lieta del mercato”

Biazzo si è poi soffermato su Hojlund, Vergara e Favasuli: “Devi essere tu, allenatore, tanto bravo da capire come mettere in campo la formazione, perché vedete, la qualità di Vergara aggiunge qualità anche a Hojlund. Se Hojlund continua a fare il Lukaku, che non è, perché non è Lukaku, non è uno che prendeva, lo abbiamo sempre detto, due calciatori, se li metteva sulle spalle e portava palloni e calciatori in porta. Hojlund è di tipo diverso, quindi in qualche maniera va pure aiutato. Vergara è un patrimonio del Napoli, ma anche del calcio italiano, no? Così come lo è Favasuli. Sta facendo il massimo. Ha dimostrato di essere un grande calciatore, merita la fiducia che gli viene data, sia pure part-time, però è uno che va utilizzato. È entrato in Champions nel secondo tempo, è entrato in campionato, ha fatto bene e, alla sua terza presenza tra Champions e campionato, è uno sul quale puntare, in modo da alleggerire pure la pressione che teniamo su Politano. È stata l'unica nota lieta del mercato del Napoli”.