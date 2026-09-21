Marchegiani: “Il Napoli lascia troppo campo quando va in vantaggio. Squadre di Allegri sono così”

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Marchegiani analizza il Napoli di Allegri, tra atteggiamento dopo il vantaggio, assenze e pochi ricambi.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l’ex portiere Luca Marchegiani ha analizzato l’atteggiamento del Napoli quando riesce a passare in vantaggio: “Non lascia un po' troppo campo il Napoli quando passa in vantaggio? Non è un po' questo il difetto? Sì, è così. Non c'è molto altro da aggiungere. Adesso è da capire se è una necessità di questo momento, in cui comunque ha anche pochi ricambi. E' entrato Anguissa e non stava bene, è dovuto entrare per forza”.

"Sospenderei per adesso il giudizio sul Napoli”

Secondo Marchegiani, le numerose assenze rappresentano un elemento da considerare prima di formulare un giudizio definitivo sulla squadra: “Io sospenderei per adesso il giudizio sul Napoli a quando recupera un po' di futuro. Ne mancavano tanti e poi manca un giocatore importante”. L’ex numero uno, però, non si aspetta un cambiamento radicale nell’atteggiamento tattico: “Ne mancano, però io non mi aspetto tanto di diverso. Comunque le squadre di Allegri in questi ultimi anni sono così. Gestisce la partita in un certo modo”.