Fiorentina-Napoli, Scotto: “Avrei voluto Vergara al posto dell’inutile Anguissa”

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Giovanni Scotto analizza il pareggio di Firenze, l’allarme di Allegri e le difficoltà del Napoli.

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, attraverso il proprio canale YouTube, ha analizzato il pareggio per 1-1 del Napoli sul campo della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle parole pronunciate da Massimiliano Allegri dopo la partita: “Però devo dire che oggi, dopo la gara con la Fiorentina, quello che va analizzato, secondo me, più che il risultato, e vi spiegherò perché, è la condizione generale del Napoli e soprattutto l'allarme che Massimiliano Allegri ha lanciato dopo la gara. Un Allegri abbastanza inaspettato, dal mio punto di vista, nel suo commento alla partita e a questo pareggio che obiettivamente non ci lascia tranquilli, del tutto ottimisti e sereni, per più di un motivo. Però in questa gara si sono visti un po' tutti i difetti e tutti i problemi che in questo momento questa squadra ha, che a mio avviso oggi non sta dimostrando di essere all'altezza di arrivare tra le prime quattro in classifica, pur avendo tutte le potenzialità per farlo”.

“Avrei voluto vedere Vergara in campo anziché Anguissa”

Il giornalista ha analizzato anche le scelte di Allegri e le difficoltà offensive degli azzurri: “Avrei voluto vedere Vergara in campo, ad esempio, anziché l'inutile Anguissa, che era stato già scaricato da Manna. Poi ne parleremo nei prossimi giorni, su questo rinnovo che non c'è, non ci sarà, non c'è nessuna trattativa”. Poi il giudizio sull’attacco: “Oggi Hojlund è stato in balia di Dragusin, che è un buon difensore, ma di certo non è un fenomeno, non è un fulmine di guerra. Ha fatto molta fatica. L'ingresso di Lucca è stato un'altra volta, ahimè, molto negativo, per non dire disastroso. Addirittura si è messo davanti a un compagno a ostacolarne il tiro. Anche De Bruyne, tutto sommato, ha fatto male”. Tra le note positive Scotto inserisce invece Gilmour, Rafa Marin e Favasuli, sottolineando la necessità di sfruttare la sosta per intervenire sui problemi emersi in questo avvio di stagione.