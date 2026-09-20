Rigore negato all'Atalanta, Sarri: “Se il VAR non interviene su una trattenuta del genere va abolito"

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Sarri analizza il ko dell’Atalanta con la Juventus, critica il VAR e si dice preoccupato per il poco entusiasmo.

Dopo la sconfitta dell’Atalanta contro la Juventus, Maurizio Sarri ha analizzato il momento della sua squadra in conferenza stampa.

Cosa manca per tornare a vincere?

"Oggi per 60' minuti abbiamo giocato alla pari. Poi dopo il 2-0 ci siamo scomposti. Oggi la partita ci ha visto in crescita. Troppo poco carattere nella ricerca del 1vs1. Cresciamo dal punto di vista tecnico, tattico, fisico, non su quello del coraggio, dell’iniziativa e questo è preoccupante".

Dove si trova il fuoco dentro per vincere?

"Tutte queste nozioni nuove forse ha spento un po' il bambino che c'è in loro perché sono pieni di nozioni nuovi dopo aver giocato 10 anni nello stesso modo".

Trattenuta su Rowe?

"Bisogna abolire il VAR. Se non lo si chiama per una trattenuta del genere va abolito e si avanti con le sensazioni dell’arbitro. Mi è sembrato abbastanza palese, uno al VAR un minimo di occhiata la deve dare. Ma se si torna al calcio deciso dagli arbitri io sono contento".

Un bilancio su questo inizio di stagione?

"Siamo indietro in collegamento con quanto ci è successo in estate. Giocatori arrivati ad agosto dal Mondiale e il mercato è stato fatto nell'ultima settimana. Sarei più contento se vedessi più personalità nei miei giocatori, mi preoccupa non vedere entusiasmo nella squadra. Ma il nostro percorso è nella normalità".

Cosa pensa della curva della Juve che si è girata al minuto di silenzio per Mazzola?

"ensazione brutta, magari fatta da una generazione che non si rende conto di quanto fatto da Mazzola, indipendentemente dalla maglia che indossava. Rendere omaggio a un personaggio del genere è il minimo, anche se ha sempre giocato con un’altra maglia".

Ci sono aspetti positivi?

"Abbiamo vinto le prime due non riuscendo a dominare il gioco. Ora sono due partite con un baricentro più alto, con un possesso palla maggiore. Lo step successivo è velocizzare il tutto per permettere ai nostri attaccanti di provare l’uno contro uno".