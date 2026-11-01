Biazzo: “Napoli imbarazzante! Se giochi per pareggiare, poi perdi. Ora servono riflessioni”

Salvatore Biazzo a Tele A critica duramente il Napoli dopo la sconfitta con la Juventus e chiede profonde riflessioni.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso un giudizio durissimo sulla prestazione del Napoli dopo la sconfitta contro la Juventus. Nel mirino soprattutto l'atteggiamento mostrato dagli azzurri nella ripresa, quando, secondo il giornalista, la squadra non avrebbe mai dato la sensazione di voler cercare con convinzione la vittoria. Una gestione della partita giudicata troppo rinunciataria, che avrebbe finito per favorire gli avversari.

Biazzo: “Una sconfitta che deve portare a riflessioni”

Il giornalista ha quindi sottolineato la necessità di interrogarsi sulle ragioni di una prestazione così deludente, considerando il risultato un segnale che non può essere sottovalutato. “Un Napoli imbarazzante, non ha mai giocato nel secondo tempo per vincere la partita e quando poi giochi per pareggiare la perdi. Sconfitta che mai come stavolta deve portare a riflessioni”. Parole che mettono al centro del dibattito non soltanto il risultato negativo, ma soprattutto l'approccio tattico e mentale degli azzurri, chiamati a reagire dopo una battuta d'arresto particolarmente pesante.