Bologna, Fenucci su Italiano: “Ha contratto ed è felice! Ottavi? Secondo miglior risultato da 20 anni!”

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L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport trattando vari argomenti. “Bilancio di fine anno? Abbiamo disputato la Supercoppa Italiana raggiungendo la finale. Abbiamo disputato un buon campionato dove per un certo periodo della stagione abbiamo tenuto il passo delle big. Peccato per quei due mesi, gennaio e febbraio, dove abbiamo un po’ rallentato a causa anche di alcuni infortuni molto seri. Alla fine chiudiamo il campionato all’ottavo posto che si tratta del secondo miglior piazzamento degli ultimi vent’anni. Il bilancio alla fine rimane positivo perché il Bologna nel bene e nel male ha sempre espresso il proprio gioco divertente e propositivo e da questo punto di vista penso che Vincenzo Italiano ed il suo staff abbiano fatto un buon lavoro.

Italiano? Voi giornalisti parlate sempre tanto perché giustamente dovete riempire le trasmissioni - ride Fenucci -. Ribadisco che Vincenzo Italiano è il nostro allenatore, non solo perché ha un contratto in essere ma anche perché è contento del percorso che ha costruito con i nostri giocatori in questi due anni. Dunque non si tratta solamente di un fatto contrattuale, ma anche di empatia e del nostro rapporto con il Mister. Il nostro desiderio è quello di proseguire questo percorso insieme”