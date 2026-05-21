Podcast Di Marzio, il podcast di oggi: "Occhio al Venezia, avrà risorse quasi illimitate e diventerà una big"

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Il pensiero di Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Prepariamoci ad una nuova possibile grande protagonista nel mercato dei prossimi anni. Sto parlando del Venezia. Sì, il Venezia. II Venezia promosso in Serie A e che nella prossima stagione e nel prossimo mercato estivo si prepara a fare dei colpi importanti, ma soprattutto si prepara ad arricchire ancora di più il proprio status, status che è diventato importante grazie all'ingresso di nuovi investitori che hanno portato risorse economiche, oltre che visione. Parlo di Francesca Bodie e del papà. Parlo di un direttore sportivo, Filippo Antonelli, che ha compiuto nelle ultime ore l'ennesima plusvalenza della sua carriera da direttore sportivo, prendendo Doumbia per circa un milione più bonus, vendendolo allo Sporting per 23 milioni più altri tre di bonus, quindi una plusvalenza davvero incredibile di un giocatore preso in Serie C". Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast del network di TuttoMercatoWeb.com e che puoi ascoltare ogni giorno su Tuttonapoli.neg -, in merito al Venezia che verrà.

Modello stile Como.

"II Venezia sarà protagonista - prosegue Di Marzio - perché vuole creare un modello, un modello che potrebbe essere ispirato al Como, ma non lo è perché il Venezia vuole crearsi il suo di modello, con risorse che potrebbero essere davvero importanti, non dico illimitate ma quasi, nel senso che gli investitori hanno fatto sapere al management attuale e all'allenatore di essere pronti ad accontentarli in quelle che saranno le loro richieste".

"Sicuramente anche il Venezia spenderà i soldi ma li spenderà bene perché ha un direttore sportivo bravo che sa comprare ma sa anche vendere, come dimostrato appunto nell'ultima trattativa Doumbia, perché ha un allenatore che sicuramente cercherà di portare le sue idee anche nel prossimo campionato di Serie A, perché ha una struttura societaria in evoluzione con professionisti del settore, con uno stadio che piano piano prenderà forma e sarà pronto nel gennaio del 2028, con un centro sportivo che è sempre più accogliente, moderno e che si sta allargando sempre di più. Insomma - conclude Di Marzio - il Venezia vuole davvero creare le basi per essere non solo il nuovo Como ma per essere davvero quel modello Venezia che da quelle parti sognano da una vita".