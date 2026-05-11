Bologna, Pessina a Dazn: "Che atmosfera qui! Zero errori? Ho sbagliato tanto coi piedi"

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Il portiere del Bologna Massimo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli vinta col punteggio di 2-3

Il portiere del Bologna Massimo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli vinta col punteggio di 2-3 e valevole per la 36^ giornata di Serie A.

Come stai? "Bene, bella partita e atmosfera bellissima. Loro ci hanno schiacciato nel secondo tempo e noi siamo stati bravi a soffrire insieme e nelle ripartenze".

Hai sbagliato poco o niente. "Più o meno, ho sbagliato tanto con i piedi e ho fatto soffrire tanto la squadra. In partita mi sono sciolto dopo un po', ci sono stati momenti con più tensione ma fa parte del calcio".

In questi mesi come ti ha aiutato il gruppo? "Il gruppo è sano e c'è qualcuno con più esperienza. Gruppo bellissimo, mi sono trovato bene da subito e dopo la partita col Napoli sono entrato ancora più dentro. In stagione ci sono stati dei momenti no, ma noi eravamo uniti e questo ci ha portato a uscirne. Chiunque si troverebbe bene qua".

La somiglianza con Kimi Antonelli? "Anche Castro me lo dice sempre, è diventato abbastanza un meme".