Bologna, Italiano a Dazn: "Buon 1° tempo, felici per la vittoria. Futuro? A breve vedremo"

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Il mister del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Napoli vinta per 2-3 e valevole per la 36^ giornata di Serie A. ù

La reazione al gol di Rowe, dopo la polemica con Bernardeschi al momento del cambio? "Mi ha confidato che ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco deve tirare qualche bottiglietta. Tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, gli avevo detto che poteva entrare gli ultimi 25 minuti e portare imprevedibilità. Quando uno con la sua qualità entra, deve metterla a disposizione. E' stato bravissimo sul gol e siamo stati premiato, dopo un primo tempo giocato molto bene. Siamo molto contenti di questa vittoria".

Rammarico per non aver avuto Bernardeschi e Rowe al top da inizio anno. "Sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo. Sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica degli altri. L'abbiamo aspettato e dopo 3/4 mesi è sbocciato. E' un ragazzo di grande qualità e l'ha dimostrato da dicembre in poi. Berna ha ancora dati impressionanti a livello fisico e il sinistro va ancora bene. Quest'anno non abbiamo stupito come lo scorso, ma sprazzi di bel Bologna li abbiamo visti e vogliamo fare bene in questo finale".

Castro cresciuto rispetto all'anno scorso. "Stiamo parlando dal 2004, da due anni titolare in una squadra che l'anno scorso ha fatto la Champions. E' in crescita sotto tutti i punti di vista e ha ancora margini enormi di miglioramento. Se tiene saldi i piedi per terra, può diventare davvero un centravanti importante".

Domani incontro con la società: chiede un Bologna da Europa? "Che sia domani ancora non lo so. Che ci sarà sicuramente, per fare il punto della situazione e per i programmi futuri come si è fatto lo scorso anno. Società top e ambiente top, mi dispiace per qualche mugugno ultimamente ma ci sta. Vediamo presto il da farsi".