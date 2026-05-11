Alisson a Dazn: "Risultato triste, ora reagiamo! Conte? Con lui cresco sempre"
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Il trequartista del Napoli Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il ko casalingo per 2-3 contro il Bologna nel match valido per la 36^ giornata di Serie A.
Questo risultato vi ha ferito tanto? "Molto triste per il risultato, dobbiamo lavorare in settimana per dare una risposta nella prossima partita".
Quanto Conte ti sta aiutando? "Mi aiuta sempre da quando sono al Napoli, con lui sto imparando tanto. Mi aiuta tanto a migliorare, sto evolvendo molto, sono contento qui e spero di continuare".
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