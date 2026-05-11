Foto Sosa: "Quale futuro con questo gioco mediocre? Sono deluso, 4 a Conte!"

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Si salvano solo in tre con Alisson Santos migliore in campo con 7.

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato la prestazione del Napoli persa contro il Bologna: "Sono deluso, triste. Conte si era tolto il peso di lottare per lo Scudetto ed ora il livello è sceso ulteriormente. Un gioco mediocre, può bastare quest’anno per andare in Champions in un anno così delle altre. Ma non oltre. Il futuro qual è con questo gioco? Io non ne ho idea”.

Di seguito le pagelle dell'ex attaccante del Napoli, nelle quali fioccano le insufficienti per gli azzurri: 4 a Milinkovic-Savic, Politano, McTominay e Giovane. 4 anche a Conte. Si salvano solo in tre con Alisson Santos migliore in campo con 7.