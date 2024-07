Podcast Bonanni: "Lotito sta facendo quanto fatto da ADL qualche anno fa col Napoli"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan-Morata, che tipo di affare è? "Il Milan ha sempre avuto dei centravanti di età avanzata, lo vedo sulla stessa linea. per me è uno forte. Anche ieri non ha fatto una partita eccelsa ma dà sempre tutto. Per me è un acquisto importante".

Todibo-Juve, ci siamo: "Lui e Thuram erano due giocatori che in tanti volevano. La Juve gli manca ancora qualcosa dietro, certo è che se riprendono Cancelo e arriva pure Koopmeiners, la Juve può cominciare anche a pensare in grande".

Che Roma si sta creando? "Prenderei Chiesa al posto di Soulé, può determinare ancora tanto. Sbaglia la Juve anche a darlo via. E' normale hce la Juve vorrebbe trattenerlo ma a determinate cifre e per la Roma sarebbe un grandissimo acquisto. Soulé deve andare a giocare, fa un errore la Juve a ripartire da lui. Puoi monetizzare per andare a prendere un altro giocatore. La Roma potrebbe prenderlo perché se esplode lo rivendi al doppio. Comunque pesca, la Roma pesca bene".

Abraham è giusto che la Roma lo lasci partire? "Credo che sia meglio tenerselo. Sai quanto vale qui, Sorloth non lo sai. Io andrei comunque su altri profili".

Lazio, ore decisive per Greenwood: "Rivedo quello che ha fatto ADL col Napoli con l'addio a molti pezzi forti del suo spogliatoio. Ha preso un allenatore giusto che accetta le necessità della società. Sono sicuro che Baroni darà il massimo. Vedo tutti giocatori buoni, Greenwood lo è ma poi bisogna vedere gli inglesi come rispondono al campionato italiano".