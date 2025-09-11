Boninsegna: “Napoli avanti a tutte nella corsa scudetto, subito dopo metto l’Inter“

vedi letture

L'ex attaccante di Inter e Juventus, Roberto Boninsegna, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del derby d'Italia previsto sabato alle 18: "La Juve è favorita, un po’ perché gioca in casa e un po’ perché arriva meglio, con idee chiare e convinzione. Sul medio-lungo periodo, però, vedo il Napoli più avanti nella corsa allo scudetto bis. Subito dopo metto l’Inter, che ha una rosa ottima. Semmai deve risolvere il problema del regista. Dietro e davanti Chivu ha tutto: dei centrali di qualità e la coppia d’attacco migliore del campionato. Ma in mezzo manca inventiva. Non c’è un Suarez, diciamo così. Calhanoglu è più difensivo ed è in calo, Mkhitaryan all’occorrenza può tamponare, ma così non basta".

Sulla Juventus: "Cosa mi convince dei bianconeri? Il fatto di aver tenuto Vlahovic, anche se dovesse essere l’ultimo anno. Era inutile cederlo: è un centravanti molto forte e pure mancino, che non guasta. Se viene servito a dovere, può rilanciarsi alla grande, anche se la concorrenza attorno a lui è aumentata. Per me, dopo i primi due gol, dovrebbe partire titolare".