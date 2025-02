Borghi: “Già a Como sarei tornato al 4-3-3. Kvara? Impossibile sostituirlo a gennaio”

Il giornalista Stefano Borghi è intervenuto a Cronache di Spogliatoio commentando il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: “L’assenza più drammatica è quella di Anguissa, è una mazzata. Il calo del Napoli è figlio di assenze, del sostituto di Kvara a gennaio anche se era impossibile prendere uno del suo valore e nessuno dei nomi circolati avrebbe dato delle certezze. Colpa relativa, ma è un indebolimento, poi si fanno male Neres, Olivera, Spinazzola.

L’unica cosa che non ho capito è che se con la Lazio il 3-5-2 poteva essere davvero l’unica soluzione ma con Spinazzola il Napoli aveva trovato meccanismi rodati col 4-3-3 e l’altra impostazione. Avrei cercato di tornare lì il prima possibile, forzando la posizione di Raspadori che è stato l’unico a beneficiare del cambio di sistema. Ora hai anche Billing, non mi è dispiaciuto, ma con l’Inter sarà un’altra partita. Se ti metti a specchio più che Billing puoi provare Billing con Lobotka e McTominay con un vertice alto come lo scozzese, lo avvicini a Lukaku però tieni fuori Raspadori”.