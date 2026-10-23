Braglia non ha dubbi: "La Roma sbanca Napoli! È la rosa migliore in Serie A"

Simone Braglia elogia la Roma e la considera favorita contro il Napoli. Poi analizza la crisi dell'Atalanta e le difficoltà della Juventus

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della sfida tra Napoli e Roma, indicando i giallorossi come favoriti e definendo la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini la migliore della Serie A. Nel corso dell'intervento si è soffermato anche sulle difficoltà dell'Atalanta di Maurizio Sarri, sui problemi difensivi della Juventus e sul tema degli infortuni nel calcio moderno. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Roma può sbancare Napoli?

"Sì, oggi è la miglior rosa che c'è in Serie A. Dopo aver perso in Champions col Real, il fatto che abbia rivinto è un segnale. Dimostra carattere e valore nei singoli giocatori. Ha uno spogliatoio che supera tutte le difficoltà".

Atalanta, Sarri sta facendo peggio di Juric: rischia la panchina?

"Non è il suo ambiente e non capisco la scelta iniziale. È un club che lavora bene col settore giovanile e ne prendi uno che i giovani li vede col lumicino. E i risultati ora dimostrano che ho ragione. Non è un sanguigno come serve all'ambiente. Chi vedrei? Thiago Motta".

La Juventus ha registrato altri due infortuni. Come spieghi questa situazione?

"Mi ricordo che con Bagnoli al Genoa arrivammo fino alla fine, anche in coppa, senza alcun problema. Non so da cosa possa dipendere. Non so se si giochi più di prima, in realtà. Una volta le rose erano inferiori e la Juve di una volta arrivava in fondo ovunque. Cosa è cambiato?".

Un pensiero sulla Juventus contro il Rennes?

"La Juve aveva una difesa più granitica all'inizio e la mia idea che potesse giocarsi il campionato derivava anche da questo, ma ora ha perso gran parte di quella forza. Vuoi per il poco filtro a centrocampo, ma anche per la poca serenità fuori dal campo".