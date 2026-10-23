Orlando sicuro: "Napoli, con la Roma ultima chance! Se perde va troppo lontano dai primi posti"

Massimo Orlando presenta Napoli-Roma: per gli azzurri potrebbe essere l'ultima occasione per riavvicinarsi alle prime posizioni

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la sfida tra Napoli e Roma, sottolineando l'importanza del match soprattutto per la squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Orlando, un'eventuale sconfitta rischierebbe di allontanare ulteriormente gli azzurri dalle prime posizioni, mentre i giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno dimostrato di poter sopperire anche alle assenze più importanti. Nel corso dell'intervento ha commentato anche la situazione dell'Atalanta, le difficoltà della Juventus e il prossimo impegno dell'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

La Roma può sbancare Napoli?

"Per il Napoli forse è l'ultima chance per rientrare. La Roma è fortissima, mancano giocatori importanti ma Gasperini sa mettere dentro chi è all'altezza. Ma il Napoli, se perde, va troppo lontano".

Atalanta, Sarri sta facendo peggio di Juric: rischia la panchina?

"L'Atalanta ormai pensa in grande, abbiamo visto con Juric e Palladino lo scorso anno. A meno che non gli diano una fiducia illimitata, vedo Sarri non convinto, ha perso entusiasmo. La squadra è buona, però vedo un'Atalanta stanca, lenta. Non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori e rischia molto. Io vedrei bene Motta. Percassi ha cacciato Palladino quando ha perso 6-1 in casa col Bayern. Lì si è incrinato qualcosa".

L'Inter avrà vita facile contro la Fiorentina?

"Fiorentina messa male. L'altra sera l'Inter ha giocato male perché aveva l'obbligo di vincere e le scorie del Bruges, ma sarà un'altra Inter contro la Fiorentina".

Un pensiero sulla Juventus contro il Rennes?

"Ho sentito Spalletti che dice che non sa come mai si siano trovati in svantaggio. La Juve dà questa impressione, a volte di prendere gol inaspettati, quando gioca anche discretamente bene. E gol che con la difesa che ha la Juve non dovrebbe prendere. Per me la Juve ha un problema di qualità a centrocampo e poco filtro. Bene davanti Woltemade, ma è una Juve che prende gol che non ti spieghi".