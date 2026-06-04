Brambati attacca De Bruyne: “E’ arrivato sovrappeso e ha preso tanti soldi! Pensava di svernare?”

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Massimo Brambati attacca Kevin De Bruyne dopo le critiche al tecnico Antonio Conte, contestandone atteggiamento, professionalità e impatto.

Massimo Brambati, ex calciatore e agente FIFA, intervenuto a Radio Marte, ha espresso parole molto dure nei confronti di Kevin De Bruyne dopo le critiche rivolte dal centrocampista ad Antonio Conte: "Se l’è presa con un allenatore che non lo ha neanche voluto, perché è stato un acquisto del presidente. In ogni caso certe cose si dicono e risolvono tra le quattro mura e non ai quattro venti. De Bruyne è arrivato a Napoli con la puzza sotto il naso, non portando l’entusiasmo che è stato portato, ad esempio, da Modric al Milan. So che già in ritiro non ha raccolto una maglia lanciata da un tifoso per un autografo. Ebbene anche se sei introverso è questione di educazione e rispetto verso i tifosi".

Accuse su ingaggio, mentalità e consigli su Allegri

Brambati rincara la dose anche sul piano personale e professionale, puntando il dito sulle scelte del giocatore e sulla sua conoscenza dell’allenatore prima dell’ingaggio: “Al signor De Bruyne avrei voluto dire che se non gli piaceva Conte poteva informarsi prima di accettare i 10 milioni alla firma e i 6 netti a stagione per due anni. Quando c’è stato da prendere i soldi, 22 in due anni, non si è informato, non sapeva che Conte è un allenatore che ti spacca il sedere? Forse voleva svernare a Napoli. E poi Stellini ha detto tutte verità: conosco Cristian da anni, è una persona serissima. Inoltre nella prima gara in casa, col Cagliari, io ero allo stadio e ho visto chiaramente che era un sovrappeso di 45 chili.. Avrebbe dovuto avere la decenza di stare zitto, anche perché, quando si è infortunato per 4 mesi, i suoi compagni si sono sacrificati e senza di lui comunque sono arrivati secondi. A questo punto gli consiglio di informarsi su Allegri”.