Bruscolotti contro De Bruyne: "Certi discorsi non esistono! Le sue parole non mi sono piaciute"
Ai microfoni di Radio Marte l'ex capitano storico del Napoli Peppe Bruscolotti, non le manda a dire a De Bruyne per l’uscita del belga contro Conte, espressa dal Belgio: “Le sue parole non mi sono piaciute, sono state brutte. Certi discorsi non esistono: determinate cose si dicono in faccia, non da lontano”.
Sul futuro di KDB: “Se lui e Lukaku vanno via, non succede il finimondo: i calciatori ci sono. Se c’è qualcosa da perdere, la perdono loro: ciò che trovano a Napoli, altrove non esiste. Se vogliono andare via, pazienza: via uno, ne arriva un altro”.
Infine la bandiera azzurra, premiato al “Gran Galà Sport e Passione”, ha detto la sua anche sull’imminente arrivo di Allegri. “E’ sicuramente un allenatore che ha vinto ed ha una sua importanza, porta esperienza. La rosa del Napoli non è da buttare: se ha ottenuto un secondo posto nonostante tutte le situazioni che ha vissuto vuol dire che i calciatori si sono. Si parla di un addio di Anguissa: se parte qualcuno di importante, va sostituito nel modo migliore”.
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