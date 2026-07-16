Bucchioni su Lobotka: "Se Allegri lo tiene in blocco basso, fa fatica"

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Calciomercato Napoli, Stanislav Lobotka sarà centrale nel calcio di Massimiliano Allegri? Ne parla il giornalista Enzo Bucchioni

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito un estratto.

Napoli, si smonta il centrocampo?

"Il calcio di Allegri è diverso da quello fatto dal Napoli negli ultimi anni e Lobotka è diventato quello in quel gioco. Se lo tieni in blocco basso, fa fatica".

Vicario, Kessiè e Pellegrino: sono tre colpi da vera Juve?

"Cosa vuole la Juve? Sta pagando 5 anni di errori, devi ricostruire su basi diverse per ripartire. Giocatori normali ce li ha, servono giocatori di personalità. Serve Dibu Martinez, non Vicario. Kessiè ha personalità. La Juve ha questo problema da anni, servono queste qualità. Se prendi Kolo Muani, non puoi partire con Pellegrino titolare. Kolo Muani? Trattativa lunga che ti dà l'idea che non ci sono i soldi. Non riesci a prendere neanche lui...".

Può innervosirsi Spalletti se non si trovano soluzioni a breve sul mercato?

"Il futuro della Juve passa da in'idea di calcio seria. Stai pagando ora tutti gli errori fati sul mercato negli anni, con giocatori che non vuole nessuno. Come fai a liberarti da certi giocatori e a riprendere un discorso virtuoso? Spalletti sarà sicuramente nervoso, ma ora ha altri dirigenti, non quelli di prima con cui non si ragionava".

Inter su Romero e Spence:

"Sarebbero colpi straordinari. Romero è uno dei più forti in circolazione, per testa soprattutto. L'altro è cresciuto moltissimo. Forse è una reazione allo schiaffo di Palestra, per dare un segnale. Altrimenti fatico a giustificare un'operazione così".