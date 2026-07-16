Futuro Buongiorno, Fabbroni: "Troppo altalenante, dovrà giocarsi le sue carte in ritiro"

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Calciomercato Napoli, per il giornalista Mario Fabbroni il futuro di Alessandro Buongiorno si scriverà a Dimaro, essendo reduce da una stagione altalenante

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Favasuli, Dodo o Fortini per il vice Di Lorenzo? Si va abbastanza spediti per il giovane talento della Serie B. Il Napoli entra nel contesto delle favorite, un calciatore di Serie B non è abituato a questa dimensione. Ma non mi dispiace se Favasuli potesse fare il secondo di Di Lorenzo.

Chi deve giocarsi le carte nel ritiro di Dimaro? Alessandro Buongiorno. La sua stagione è stata fin troppo altalenante. Se entriamo nello specifico c'è Vergara, che sì è un beniamino, merita questo prolungamento di contratto. L'infortunio però ci porta un Vergara che avrà tutta la voglia di questo mondo di volersi far notare. Come mezz'ala ha ottime caratteristiche, ma dobbiamo immaginarlo nel contesto del Napoli che vorrà Allegri. Le posizioni dei calciatori non sono statiche. Una volta il libero faceva il libero e l'ala faceva l'ala. Tutto standardizzato anche dai numeri di maglia. Basta vedere come la Spagna ha schiantato la Francia, senza dare punti di riferimento. Per il tabellone Spagna e Argentina sono le più forti. Forse per la quello che il Mondiale ha fatto vedere, forse la finale ideale poteva essere Spagna-Norvegia. La Spagna deve avere molta paura dell'Argentina che era fuori dal Mondiale già tante altre volte. L'immagine di Messi-Yamal è la foto della staffetta generazionale. Messi con in braccio Yamal e oggi Yamal che sfida Messi per la finale del Mondiale. Si può scrivere un tomo".