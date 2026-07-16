Zeballos-Napoli, Millocca: "Nessun paragone con Lavezzi, è un giocatore più da palleggio"

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Il Napoli è vicino a prendere Exequiel Zeballos dal Boca Juniors: l'agente Claudio Millocca lo conosce e lo presenta così.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Millocca, agente sportivo: “L’Argentina aveva la pancia piena, le prime partite erano complesse e si subivano troppi gol. Nel calcio però se non hai qualità e cuore non vinci nulla e l'Argentina ha dimostrato che le ha. Tutto il mondo lo ha capito e la giusta finale è Argentina-Spagna. Due squadre che hanno il possesso della palla, hanno qualità e sarà una finale bellissima, di grande qualità.

Exequiel Zeballos è forte, tecnico e molto bravo. Quindi, ha tanta qualità, ma va sostenuto. Non è il Pocho Lavezzi, non spacca le partite, non rompe le linee con velocità e fisico, è un giocatore che gioca a calcio. Non è fisicamente devastante, ma ha un buon piede, ed ha personalità per cui non gli peserebbe indossare la maglia del Napoli. Allegri non so se gioca il 4-3-3 che piace a noi, c’è da capire quindi quanto può sfruttare un esterno. A lui piace che i calciatori tornino in fase di non possesso, piace un altro tipo di gioco e se a Zeballos la palla non la dai al piede, fa fatica. C’è quindi da capire se Allegri può utilizzare questi calciatori con un modulo che non è suo proprio. Allegri non è uno che fa un bel calcio per cui non so quanto possa essere un grande acquisto”.