Bucchioni duro: "Allegri un disastro! Il Napoli è a fine ciclo"

Enzo Bucchioni analizza la crisi del Napoli e le difficoltà di Allegri, tra ritardo in classifica, infortuni e dubbi sul futuro della squadra

La sconfitta contro la Juventus aggrava la crisi del Napoli, scivolato a 14 punti dalla vetta dopo appena dieci giornate di campionato. Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, ha analizzato il difficile momento degli azzurri, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri, sulle condizioni della rosa e sulle prospettive della squadra.

Bucchioni: "Napoli a fine ciclo, Conte aveva ragione"

"Spalletti respira, Allegri un disastro", scrive Bucchioni, che poi approfondisce la situazione del Napoli: "Il Napoli sta molto peggio e non soltanto per la sconfitta. Quattordici punti di distacco dalla vetta dopo appena dieci gare sono un’enormità. Forse aveva ragione Antonio Conte, questo Napoli è una squadra vecchia (la media è oltre i trent’anni), ha tanti giocatori fisicamente usurati, è difficile rimotivarli. La sensazione che trattasi di una squadra in una sorta di fine ciclo, da cambiare profondamente, è forte e chiara".

Il giornalista ritiene che fosse comunque lecito aspettarsi qualcosa in più dal tecnico livornese, pur riconoscendo il peso delle assenze nella sconfitta di Torino: "Da Allegri era comunque logico aspettarsi qualcosa in più, ma è difficile parlare di tattica e di interpretazioni. Ieri sera nel primo tempo gli azzurri non hanno fatto male anche senza Hojlund, ma perdere De Bruyne e Di Lorenzo nell’intervallo è stata una botta decisiva".

Bucchioni guarda infine al prossimo impegno europeo, sottolineando le difficoltà che attendono gli azzurri: "Il problema è già evidente in campionato, in Champions la situazione rischia di diventare impossibile. Mercoledì a Porto con la squadra a pezzi fisicamente e moralmente sarà durissima".