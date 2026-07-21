Caiazza: "Subito pallone, tutto diverso con Allegri. Ma aspettiamo il campo"

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Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare i primi giorni di ritiro a Dimaro: "Prima il pallone si vedeva molto poco e si lavorava troppo con corse, ostacoli, salti, ripetute. Praticamente i giocatori tornavano in hotel sfigurati, stanchissimi, c'era chi aveva bisogno di rimettere e non scherzo. Ora invece sin dal primo giorno abbiamo notato subito la palla. Solo ieri nel pomeriggio c'è stato un po' di lavoro fisico in più. Adesso però bisogna aspettare i risultati del campo. Conte a prescindere dal metodo ha vinto uno scudetto, una Supercoppa e poi ha fatto un secondo posto".