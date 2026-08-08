Marianella su Gabriel Jesus: "Straordinario, ma vi spiego la nota dolente"

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Il giornalista sportivo di Sky Sport ha commentato la trattativa tra Napoli ed Arsenal per Gabriel Jesus: giocatore straordinario ma...

Il Napoli ha un nuovo nome caldo per l'attacco: si tratta di Gabriel Jesus dell'Arsenal che da giovedì sera ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Nella serata di ieri invece, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Massimo Marianella che ha commentato la caratura internazionale dell'attaccante brasiliano ma anche il suo fragile stato fisico:

"Gabriel Jesus era già stato un obiettivo del Como lo scorso gennaio: il club lombardo aveva tentato di portarlo via dall'Arsenal, ma il brasiliano è rimasto a Londra conquistando un altro titolo dopo i successi con il Manchester City. Adesso la questione fondamentale è verificare se il Napoli avrà i margini operativi per affondare il colpo. Tra le parti coinvolte - ovvero il calciatore, i Gunners e la società partenopea — ci sarebbe già una base d'intesa, ma gli azzurri si ritrovano con tre punte in organico, dovendo ancora collocare sia Lorenzo Lucca sia Romelu Lukaku: occorrerà quindi creare i presupposti giusti affinché questo castello di mercato possa concretizzarsi".

"Parlando del valore del calciatore, siamo di fronte a un profilo di livello altissimo, un talento straordinario. Nel corso della sua ultima stagione con Guardiola al Manchester City ha agito prevalentemente da ala destra. In origine nasce come un vero numero nove, un centravanti puro fin dai tempi del Palmeiras, ma il lavoro di Guardiola nell'ispirare e plasmare i giocatori lo ha portato ad adattarsi fino a conquistare un titolo giocando da esterno d'attacco a destra nel tridente. Purtroppo, durante l'esperienza con l'Arsenal è stato frenato da un paio di infortuni piuttosto complessi. Il nodo principale riguarda proprio la sua tenuta fisica: nelle ultime annate ha collezionato meno presenze di quante ne meriterebbe per il suo enorme valore tecnico, a causa di una certa fragilità sul piano strutturale".