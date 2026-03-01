Futuro Spalletti, Chiellini: "Non vedo nessun altro sulla panchina della Juve"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma, posticipo della 27ª giornata di Serie A.

Vi aspettavate di arrivare competere fino in fondo contro una Roma così forte?

"Certamente, la Roma con una squadra forte con un allenatore forte. Oggi partita importante, dobbiamo recuperare qualche punto e ci sarà da lottare per tutti fino alla fine dell'ultima partita per capire chi andrà in Champions".

Come avete gestito la delusione post Champions?

"Non finisce domani, ma è chiaro che sia una partita molto importante per entrambe le direzioni. Ci arriviamo bene, a parte il passo falso col Como la squadra sta mettendo dentro fiducia e consapevolezza. Non so se oggi vinceremo, ma mi aspetto una prestazione matura come mercoledì e come in tutte le altre ultime partite tranne quella col Como".

Per sempre sì con Spalletti?

"I per sempre quanto durano? Lo step di oggi è la partita, poi avremo tempo di metterci a sedere con Luciano. Non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus".