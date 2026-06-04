Calciomercato Napoli, Del Genio: “Per i nomi che circolano, altro che ridimensionamento!”

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Paolo Del Genio analizza le indiscrezioni sul calciomercato de Napoli, soffermandosi su Vlahovic e sul ruolo di Hojlund.

Paolo Del Genio, intervenuto a Linea Calcio su Canale 8, ha commentato le voci di mercato che ruotano attorno al Napoli e ai principali nomi accostati al club azzurro. Soffermandosi sull’ipotesi Dusan Vlahovic, il giornalista ha evidenziato come l’eventuale arrivo dell’attaccante serbo sarebbe difficile da conciliare con l’attuale assetto della squadra: “Vlahovic? Se lo prendi non puoi pensare di prenderlo come vice Hojlund o come alternativa. Il danese è stato riscattato per una cifra molto significativa, è diventato il secondo giocatore più costoso della storia del Napoli. È centrale nel progetto tecnico. Si dovrà prendere uno che accetti di fare il vice Hojlund, a meno che non si passi al 3-5-2, ma con tutti gli esterni che abbiamo faccio fatica... Poi, al di là dei discorsi tecnico-tattici, Vlahovic ha rifiutato 6 milioni dalla Juventus e voleva anche bonus alla firma superiori ai 10 milioni. Mi sembrano cifre improponibili, il Napoli non farà più questo tipo di operazioni”.

I nomi accostati al Napoli e il tema del potenziamento

Del Genio ha poi allargato il discorso agli altri profili che vengono accostati al Napoli in questa fase di mercato, respingendo con decisione qualsiasi interpretazione legata a un possibile ridimensionamento del club. Secondo il giornalista, i nomi emersi finora testimoniano piuttosto la volontà di rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore: “Per i nomi che stanno circolando, possiamo dire che la parola ridimensionamento è assolutamente impropria. Kovar, Dodo, Gila, Rabiot sono tutti giocatori forti. Se sono questi i nomi, io parlerei di potenziamento”.