Calciomercato Napoli, Del Genio: "Usciti nomi frettolosi, non saranno questi i colpi"
Paolo Del Genio, giornalista, parla a Canale 8 a Linea Calcio dei nomi dei giocatori accostati al Napoli in queste prime settimane di calciomercato: "Gila? A trenta milioni un giocatore a scadenza non lo prenderei mai. Piuttosto aspetto febbraio e lo prendo a zero. E poi comunque sul mercato sono usciti tutti nomi frettolosi fatti da giornalisti comunque bravissimi. Per me è difficile che siano questi.
Forse Khalaili o Dodò si, ma non sono convinto arrivino Gila, Rabiot oppure Vlahovic. I primi nomi che sono usciti sono un po' da sensazionalismo, noi non facciamo scoop e quindi per me questi nomi non sono quelli che arriveranno. D'altronde De Laurentiis ha già detto che il Napoli non può spendere come i top club".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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