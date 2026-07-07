Prof. Trombetti: “De Bruyne vecchio, può andare in pensione! Conte? Ha fatto un disastro”

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Guido Trombetti ha parlato del futuro del Napoli: dalla gestione di De Bruyne al mercato, passando per le critiche alla rosa e alla campagna acquisti

Il professor Guido Trombetti, ex rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed editorialista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, analizzando il momento del Napoli e le scelte di mercato del club azzurro. Tra i temi affrontati anche il futuro di Kevin De Bruyne e la necessità di un ricambio generazionale della rosa: “Ho insegnato la matematica a De Laurentiis? Sì, faccio il professore di De Laurentiis (ride ndr). De Bruyne problema numero uno per Manna? È un giocatore tramontato. Io cederei sia lui che Lukaku. Garcia è stato coraggioso a mettere De Bruyne in panchina. Se proprio devo tenermi uno, mi terrei Lukaku. De Bruyne secondo me è un calciatore che non conviene tenere, mi dispiace e ho grande rispetto per lui. Ma non mi faccio vecchio solo io. Io sono andato in pensione, può andare anche lui in pensione perché si è fatto vecchio”.

Trombetti: “Il Napoli deve rinnovare la rosa”

Secondo Trombetti, il Napoli avrebbe bisogno di un profondo rinnovamento, anche alla luce dell’età media della squadra e delle esigenze di bilancio: “Il calcio sappiamo quante sorprese può riservare. A Napoli in un anno ha fatto due assist. È sensato pagare dieci milioni di euro per un giocatore così? Il Napoli è una squadra anziana. Politano è in condizione di garantire certe condizioni? Di Lorenzo, Politano, Lobotka, Anguissa... Quando sento dire che il Napoli non deve comprare nessuno... Poi ci sono i bilanci e vengono prima loro”.

L’ex rettore ha poi commentato la gestione di Antonio Conte, pur ribadendo la propria stima nei confronti dell’allenatore: “Questo è il disastro di Conte. Ho sperato che restasse, sono un suo fan. Però dopo 2-3 anni lascia sempre una società logora. I calciatori sono logorati. La campagna acquisti dell’anno scorso è stata la più irrazionale. Non sono convinto che sia stato solo colpa di Conte, perché non possiamo fare che tutto si riconduce a lui. Conte, insieme a Manna e alla società, hanno sbagliato tutti gli acquisti”.

Infine, Trombetti ha parlato del mercato e delle possibili rivali del Napoli: “Sono fiducioso che De Laurentiis venda i calciatori e rinfreschi un po’ la rosa. Perché non si è fatto neanche un prestito in questo giugno? Siamo sempre lenti. Guardiamo Gila. L’antagonista di questo Napoli chi sarà? Attenzione alla Juventus, che sarà molto forte. Spalletti mi sembra abbia raccolto una bella squadra. Se risolvono il problema del centravanti, possono spaventare”.