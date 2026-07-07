Rosa Napoli già completa? Piantanida: “Servono tre acquisti, uno per reparto”

vedi letture

Il giornalista Franco Piantanida ha analizzato i temi del Mondiale, il futuro dirigenziale della Juventus e le strategie di mercato del Napoli.

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com per commentare alcuni dei principali temi del momento, dal Mondiale alle strategie di mercato di Juventus e Napoli. Interpellato sulla gestione di Gianni Infantino, presidente della FIFA, durante la competizione iridata, ha espresso un giudizio molto critico: "Nei Mondiali la squadra di casa è sempre stata tenuta un po' più in considerazione, ma quella a cui abbiamo assistito è stata una misura inammissibile. Una cosa che non è mai successa e che credo non accadrà mai più vista la gravità". Piantanida ha poi parlato dell'ingresso di Frederic Massara nella dirigenza della Juventus, definendolo una scelta strategica: "È il meglio che la Juventus poteva fare in questo momento. I tifosi del Milan, per dire, avrebbero sognato una dirigenza del genere. Massara comunque servirà alla Juventus, perché del resto Carnevali deve avere un altro compito. Le trattative non le può portare avanti direttamente lui e di conseguenza Massara sarà importante. È proprio questo che mancava alla Juventus".

Piantanida: "Lobotka sarebbe un'operazione giusta per la Juventus"

Parlando di possibili rinforzi per il centrocampo bianconero, il giornalista ha indicato un nome in particolare: "Un nome che potrebbe stuzzicare la fantasia dei tifosi sarebbe Lobotka. Credo che possa essere un'operazione giusta, anche perché il suo ciclo al Napoli sembra essere terminato e non lo vedo così conforme alle idee di Allegri". Spostando l'attenzione sul club partenopeo, Piantanida ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis sulla necessità di cedere prima di acquistare: "Il Napoli è pronto, anche se quest'anno non può fare la stessa Champions League dell'anno scorso. Qualcosa insomma dovrà essere aggiustato, magari con tre colpi, uno per reparto". Infine, sul confronto tra Cristiano Ronaldo e le grandi leggende della storia del calcio, ha aggiunto: "Sta sul podio dei migliori e può lottare per il primo posto. Può essere paragonato a Messi, mentre lo metto davanti a tutti gli altri nomi fatti".