Calendario Serie A, Fabbroni: "Per il Napoli preferirei una neopromossa all'esordio"

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Mario Fabbroni a Radio Napoli Centrale: nessuna sorpresa sulle parole di De Laurentiis, Lukaku da cedere e prudenza nell’eventuale trattativa per Gila.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Sorpreso dalle parole di De Laurentiis su De Bruyne e Lukaku? Non sono sorpreso, il parere della società sarà anche vincolato dal parere tecnico.

Sorteggio calendario Serie A? Preferirei che il Napoli becchi una neopromossa, il Frosinone ha avuto un ottimo centro sportivo, è ben piantato a terra.

Cosa può cambiare con Lukaku? Secondo me non cambia nulla con Massimiliano Allegri. Il Napoli deve provare a vendere Lukaku. Deve provare a recuperare una cifra importante, il suo stipendio è alto. Bisogna fare di tutto per provare a dare di tutto a Lukaku.

Fino a quanto deve arrivare il Napoli per Gila? Non mi farei prendere per la gola. Non parteciperei a quest'asta. Se il giocatore vuole Napoli si farà sentire. Il Napoli non deve cedere a aste fuori mercato che non hanno alcun senso. Già l'anno scorso si è pagato tanto diversi calciatori"