Cannavacciuolo: "Allegri è un grande professionista. Ho detto una cosa ad ADL..."

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Antonino Cannavacciuolo, cuoco italiano e tifoso del Napoli, ha parlato della nuova stagione degli azzurri di Massimiliano Allegri

Il cuoco napoletano Antonino Cannavacciuolo, tifoso azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del Napoli di Massimiliano Allegri: "Io amo i professionisti e per me Allegri è un grande professionista. Infatti, ho mandato un messaggio al Presidente (Aurelio De Laurentiis, ndr) in cui gli ho detto: 'Bravo, hai fatto bene'.

Allegri è un aziendalista. Io pure ho delle aziende e ci sono delle persone all'interno che devono lavorare per l'azienda, perché se l'azienda va bene allora va bene tutto. Non è che possiamo sparare subito e poi trovarci in difficoltà quando si devono pagare determinate cose. Oggi nel calcio ci sono delle aziende, quindi ben venga. Poi, abbiamo una rosa davvero larga".

Il dubbio su Vergara

"Sono proprio curioso di vedere Vergara dopo il rinnovo, su di lui metto un punto interrogativo. Perché nel bisogno, sai, ti ci butti dentro. Quando poi incominci a puntarci... dobbiamo capire, da lontano sembra un ragazzo serio, una persona con la testa, da lontano perché poi le persone le devi conoscere".