Cannavaro difende Allegri: "Se il destino smette di giocargli contro, saprà mettere mano al Napoli"

Fabio Cannavaro analizza la corsa ai vertici della Serie A e non esclude il Napoli: grande fiducia in Allegri, soprattutto quando finirà l'emergenza infortuni.

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e attuale ct dell'Uzbekistan, ha analizzato le gerarchie della Serie A in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Per l'ex Pallone d'Oro l'Inter resta davanti a tutte, mentre Roma e Como possono insidiarla. Cannavaro invita però a non trarre conclusioni affrettate dopo appena sei giornate di campionato e inserisce nel discorso anche Napoli e Juventus.

Cannavaro: "Allegri è un top pure come persona"

"Il Napoli ha calciatori di livello assoluto e poi ha Allegri, un top pure come persona, T'ho incontrato recentemente ed è sempre carinissimo. Ha avuto problemi ma se il destino smette di giocargli contro con tutti gli infortuni, lui sa dove mettere le mani e come mettercele. E poi aggiungeteci la Juve, che Spalletti restituirà ai suoi livelli. Luciano è un innovatore instancabile, ti da sempre qualcosa in più. E me l'aspetto anche adesso. Ha bisogno del tempo necessario".