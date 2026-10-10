Frosinone, Masini a Dazn: "Alvini ha idee innovative e ce le trasmette con passione"

Patrizio Masini, centrocampista del Frosinone, a pochi minuti dal match col Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo tanto entusiasmo, il mister è bravissimo a trasmettercelo, ma purtroppo sono passate solo cinque partite e bisogna continuare così".

Su Alvini. "Ha davvero delle idee molto innovative e riesce a trasmetterle in modo sincero e passionale, questo sicuramente ci aiuta a dare qualcosa in più".

Hai già scelto i tacchetti? "Sì, ha piovuto tanto. Ma tanto gioco sempre coi soliti, non ho grossi problemi su questo".