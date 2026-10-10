Frosinone, Masini a Sky: "Giochiamo per battere il Napoli! Alvini ci ha detto..."

Patrizio Masini presenta Napoli-Frosinone: entusiasmo, fiducia nel lavoro di Alvini e buone sensazioni su Raimondo, recuperato in extremis

Il Frosinone arriva al Maradona con entusiasmo e con una classifica che, alla vigilia, vede i ciociari davanti al Napoli. Prima della sfida, il centrocampista dei ciociari Patrizio Masini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul momento della squadra, sulle indicazioni di Alvini e sulle condizioni di Raimondo. Di seguito le sue parole.

Che effetto fa venire qui con una classifica migliore di quella del Napoli?

"Seguiamo il mister, che ci dice di giocare partita per partita per vincere. Il campionato è lungo, vogliamo continuare su questa strada".

Cosa vi ha detto il mister di fare proprio bene?

"Stasera è difficile, conosciamo il Napoli e cerchiamo di mettere in campo l'entusiasmo che ci trasmette il mister".

Come sta Raimondo?

"Sta bene, ieri in rifinitura era caldo. Confidiamo in lui".