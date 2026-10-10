Frosinone, Alvini a Sky: "Occhi su Neres e Lang! Importanti le preventive in transizione..."

Massimiliano Alvini presenta Napoli-Frosinone: attenzione al 3-4-2-1 di Allegri e alle ripartenze di Lang e Neres, mentre Raimondo parte titolare

Il Frosinone arriva al Maradona con l’obiettivo di confermare il buon momento e provare a mettere in difficoltà il Napoli. Prima della sfida, il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul percorso della sua squadra, sul cambio di sistema degli azzurri e sulle condizioni di Raimondo. Di seguito le sue parole.

Nel 2003 amichevole contro Allegri.

"Io ero in Eccellenza e lui in D: un calcio diverso da quello di stasera".

La strada è stata lunga e bella.

"Devi essere all'altezza della partita e mettere dentro tutte le tue caratteristiche. Partita di livello, c'è da confermare il momento con una partita molto intelligente. Sarà una prova molto difficile, lo sappiamo e vogliamo continuare così".

Il Napoli si è messo a 3 dietro.

"Devi stare attentissimo sulle preventive, può darsi che devi fare tu la partita e che loro ripartano con Lang e Neres. Pronti ad accorciare per evitare la loro gamba in transizione".

Come sta Raimondo?

"Anche Bobcek è tornato ieri. Nell'ottica della partita, abbiamo fatto questo lavoro davanti. Dobbiamo considerare queste cose e questa è la scelta, poi vedremo in partita".